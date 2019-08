¡Boda suspendida! Dulce María es estafada: "Tuvimos mala experiencia"

Ciudad de México.- En más de una ocasión la cantante y actriz, Dulce María, ha mostrado su entusiasmo por llegar al altar con su pareja, Paco Álvarez, sin embargo, el enlace fue interrumpido por una estafa.

Durante una entrevista para el programa de Adela Micha, La Saga, la exRBD informó que ya tenían el lugar donde se realizaría la boda pero no será posible porque fueron engañados.

Dulce María explicó que ya habían pagado el 100 por ciento en una hacienda de Morelos, pero a los administradores se les pasó decirles un detalle: No contaban con la certificación para realizar una boda católica.

Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán Rincón Meztitla… y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero. No pudimos hacerla ahí porque resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos ahí, no cuentan con el papel que los acredite”.