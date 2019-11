'Bojack Horseman' acaba de ser cancelado por la plataforma Netflix

Estados Unidos.- La reconocida y famosa plataforma de Netflix, fue catalogada como una de las que impulsaba a proyectos pequeños a seguir adelante, dándoles apoyo en el camino, no obstante, una de las series insignia está a punto de terminar.

Bojack Horseman, el programa para adultos más famoso de los últimos tiempos acaba de ser cancelado, esto ha tomado a muchos fanáticos por sorpresa, quienes no pueden creer que la historia de su caballo parlanchín favorito esté por terminar.

Inclusive, su creador Raphael Bob-Waksberg, menciona que es una sorpresa para él, pero comenta que fue un tiempo largo para la serie.

Me sorprendió la decisión porque pensé que íbamos a tener un par de años más. Pero ya sabes, es un negocio. Tienen que hacer lo que es bueno para ellos, y seis años es un tiempo más que sano para una serie de televisión."

Francamente, estoy impresionado de que hayamos llegado tan lejos. Así que no me puedo quejar. Creo que si en su momento la hubiésemos estrenado en otra cadena, o incluso en Netflix pero en otro momento, no habríamos llegado ni a la segunda temporada", dijo Bob-Waksberg al medio Vulture.