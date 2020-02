¡Bomba en TV Azteca! Sergio Andrade revela que Pati Chapoy fue su amante

Ciudad de México.- A través del libro, Amarga seducción, de la periodista Claudia de Icaza, el polémico exproductor, Sergio Andrade, confesó que sí tuvo un apasionado romance con Pati Chapoy, quien siempre lo ha negado tajantemente.

Andrade platicó con la especialista para relatarle algunos de los momentos que vivió al lado de la líder de Ventaneando, entre ellos, que fueron amantes.

Vi una declaraciones donde negaba su relación conmigo haciéndose la chistosa... yo, a pesar de sus renovadas embestidas no daba pie a nada, ni tenía el más mínimo interés por ella", relató.

A través de un email a Claudia, Sergio tachó de "mentirosa" a Chapoy pues considera que durante años la conductora se ha hecho pasar por una "mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar".

Todos los que me rodeaban en aquella época (1983-1984) se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí, cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes. Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde", afirmó Andrade.