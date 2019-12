¿Borracha o poseída? Por esto Itatí Cantoral cantó mal 'La Guadalupana'

Ciudad de México. - La actriz y cantante Itatí Cantoral, dejó para la posteridad una interpretación de La Guadalupana, que muchos recordarán como una de las más extrañas que haya existido.

En 2016 Cantoral llegó a participar en las típicas Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, algunas televisoras transmitieron el evento, conde varios artistas realizaron un homenaje a la Virgen Morena.

Aquel 12 de diciembre, Itatí cantó de una manera pésima en algunas partes, lo que llevó a varios a especular y acusar que se había presentado borracha a cantar, e incluso que podría estar poseída.

Durante una entrevista en el programa La Saga, con Adela Micha, Itatí negó todo y reveló toda la verdad al respecto:

¿Cómo voy a ir a tomar a una iglesia? Me parece una cosa estúpida y cantarle las ‘Mañanitas’ a la Virgen. Creo que no canté bien, estuvo mal hecho porque no teníamos dónde ensayar y bueno, entre mi fe y así, no lo debí haber hecho públicamente, pero no hay nada que pueda decir que estaba tomada", aseguró la actriz.