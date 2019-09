Brad Pitt: La inspiración de Tania Ruiz y EPN para usar pelucas en Nueva York

Ciudad de México.- Durante una entrevista, fue la misma Tania Ruiz quien reveló que el actor Brad Pitt los inspiró a ella y a Enrique Peña Nieto a usar pelucas, mientras estaban en Nueva York.

La modelo y empresaria expresó que los memes que les hicieron por esa situación "estuvieron divertidísimos" y llenos de "creatividad", y esto fue lo que dijo sobre el artista de Hollywood:

En Nueva York nos encontramos a unos actores, uno traía peluca, yo volteo y digo: 'ese actor es Brad Pitt, trae peluca' y me Enrique me dice: '¿será, no será?'".