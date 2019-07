DiCaprio aclara por fin si la 'balsa' en 'Titanic' habría soportado a 'Jack'

Ciudad de México.- Los actores de Érase una vez en Hollywood, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, se encontraron en un programa de televisión y platicaron sobre la polémica 'balsa' de Titanic.

Los fanáticos a menudo debaten si 'Jack', el personaje ganador de un Oscar de 44 años, podría haber cabido en los restos flotantes, lo que salvó la vida de 'Rose' (Kate Winslet) en la exitosa película de 1997.

Di Caprio le pregunto a Pitt:

Podrías, podrías haberte 'colado' allí? Podrías haberlo hecho, ¿no?"

Margot admitió que "lloriqueaba" cuando veía la escena trágica de DiCaprio y estuvo de acuerdo en que era la "mayor controversia en el cine moderno".

¿Lo mencionaste en ese momento? La nominada al Oscar de 29 años le preguntó a Leo.

¿Te gustaría, deberíamos hacer la puerta más pequeña? Ante eso, la exestrella infantil sonrió tímidamente y repitió: "Como dije, no tengo comentarios", refiriéndose seguramente a lo dicho por el director de la película.

James Cameron, director de Titanic, ha argumentado que no se trata de espacio para 'Jack', sino de flotabilidad.

"Cuando 'Jack' pone a 'Rose' en la balsa, trata de subirse con ella pero se hunde; en cierto modo se voltea ", dijo el ganador del Oscar de 64 años a IGN en 2012.

Así que está claro que solo hay suficiente flotabilidad disponible para una persona. Así que él toma la decisión de dejar que ella sea esa persona en lugar de derribarlos. Si sabes algo sobre hipotermia, más estás sumergido ... y ella está completamente fuera del agua en la balsa. Si él continuaba con ella, ambos estarían medio dentro y medio fuera del agua. Incluso si pudieran mantener el equilibrio, ambos hubieran muerto."

Ese mismo año, los Mythbusters de Discovery Channel recrearon el escenario, pero los dos hombres solo lograron mantenerse a flote fuera del agua atando al salvavidas de Rose debajo de la balsa.

Con 200 millones de dólares, Titanic fue la película más cara que se hizo en ese momento, pero el éxito de taquilla aclamado por la crítica llegó a acumular dos mil 100 millones en taquilla y ganó 11 premios de la Academia.

Leo interpreta a la estrella de televisión 'Rick Dalton' y Brad a su actor doble 'Cliff Booth' en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, que se estrena en los cines de Estados Unidos el 26 de julio y en los cines del Reino Unido el 14 de agosto.

La película presenta a Robbie como la difunta 'Sharon Tate', así como a Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Luke Perry, Lena Dunham y Dakota Fanning.