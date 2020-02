Brad Pitt "canceló todo" y no fue a los BAFTA para verse con esta persona

Estados Unidos.- La razón por la que Brad Pitt no viajó al Reino Unido para asistir a los Premios BAFTA, donde lo reconocieron como el Mejor actor de reparto por su papel en Once Upon A Time In Hollywood, es que decidió enfocarse en su 'dañada' relación con su hijo Maddox, aseguraron fuentes a The Sun.

El actor iba a ser uno de los presentes en la ceremonia, sin embargo, "obligaciones familiares" no permitieron que la estrella cumpliera con la cita.

Según el informante que habló para The Sun, "Maddox le dio a Brad la oportunidad de hablar y él canceló todo".

Ser padre es lo más importante en su vida y el haría cualquier cosa para reparar su relación con", aseguró la fuente.

Maddox ha estado lejos en la universidad, así que cuando Brad se enteró de que él iba a estar cerca y de que podrían tener una conversación, canceló su viaje al Reino Unido", agregó la fuente.

Como es conocido, Angelina Jolie, quien adoptó a Maddox en 2002, solicitó el divorcio del actor debido a diferencias irreconciliables en 2016.

Reportes señalan que Pitt adoptó al joven en 2006, pero supuestamente su relación se fracturó cuando el actor, acusan, se volvió físicamente agresivo con sus hijos.

Brad Pitt fue investigado en relación a acusaciones que derivaron de un supuesto altercado en un avión en el que viajaban él, Angelina y sus hijos.

Según portales, el actor y Maddox no han sido fotografiados juntos desde 2016.