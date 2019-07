Brad Pitt confiesa su estado actual y habla del "arriesgado brillo" de Angelina

Ciudad de México.- El actor Brad Pitt, de 55 años, reapareció en un programa de NBC, con su compañero de Once Upon A Time In Hollywood, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, además de su director Quentin Tarantino.

Leonardo y Brad, cuya entrevista saldrá al aire en el programa Today del lunes, conversaron brevemente sobre el hecho de que ambos estaban en la serie Growing Pains al principio de sus carreras, aunque no compartieron escena.

Durante la charla, el anfitrión Harry Smith, le pregunto en tono de broma a Bitt si le gustaría 'en otra vida' reencarnar como Leonardo.

Sin embargo, cuando le hizo el cuestionamiento obligado, respecto a su sentir sobre su actual estado de ánimo, tras su separación hace tres años de la actriz Angelina Jolie, el actor, dijo estar bien y a modo de broma también le dijo:

Brilla bien por fuera, pero por dentro...es un poco arriesgado".

Luego añadió una sonrisa y un guiño.