Brad Pitt confunde a sus fans con misteriosa invitada en los Oscar

California, EU.- El ganador a mejor actor de reparto, por Once Upon a Time… in Hollywood, Brad Pitt llegó solo a la gala de los Oscar, pero sorprendió a algunos espectadores al verlo bien acompañado con una mujer durante la ceremonia.

Las cámaras del evento consiguieron captarlo con una misteriosa chica rubia, ambos fueron vistos muy cómodos platicando y teniendo algunos acercamientos.

Aunque muchos consideraron que tal vez sería una nueva pareja, resultó ser todo lo contrario, debido a que solo se trató de su manager, Cynthia Pett-Dante, quien ha trabajado con el actor desde hace varios años y se presentó como su acompañante en este momento tan especial.