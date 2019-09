Brad Pitt 'estalla' contra Trump por aranceles: "Él representa una amenaza"

Estados Unidos.- El reconocido actor y productor de cine estadounidense, Brad Pitt, criticó fuertemente al presidente Donald Trump al cual considera como "una amenaza".

Las declaraciones de las estrella de Once Upon A Time in Hollywood se dan luego de que Trump señaló que aumentará la tarifa del vino francés que ingresa a EU.

Creo que siempre beberemos vino rosado en EU. Desafortunadamente son aranceles casi anecdóticos. Donald Trump representa una amenaza mucho mayor en asuntos mucho más serios", Pitt.

Cabe señalar que Brad Pitt se mostró demasiado interesado en el tema ya que posee un viñedo junto a su expareja, Angelina Jolie, en Provenza, Francia.