Brad Pitt habría faltado a premios Bafta 2020 para estar en la cirugía de su hija

California, EU.- Recientemente Angelina Jolie reveló que dos de sus hijas con Brad Pitt fueron sometidas a cirugía, tras ser conocida esta noticia se especuló que esta pudo ser la razón por la que faltó a los premios Bafta 2020.

Según Page Six, Brad decidió no asistir a dicha gala para recibir su premio por su trabajo en Once Upon a Time en Hollywood, para poder acompañar a una de sus niñas.

La actriz y compañera de Pitt, Margot Robbie pasó a tomar el galardón por mejor actor de reparto y leyó un discurso escrito por él, donde mencionó que no fue por "obligación familiar".