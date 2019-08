Brad Pitt podría tener romance con esta actriz de 'La Venganza Perfecta'

Estados Unidos.- En estos últimos meses el famoso actor, Brad Pitt, se ha visto envuelto en rumores sobre un posible regresó con su ex, Jennifer Aniston, sin emabrgo, todo parece indicar que es solo un rumor y su verdadero interés está en la actriz, Margot Robbie, con quien estelarizó, Érase una Vez en Hollywood, película dirigida por Quentin Tarantino.

Esto inició tras el comienzo del rodaje del nuevo filme, donde según señaló Woman’s Day estos tuvieron una gran química y formaron un fuerte lazo de amistad pues incluso se realizaban bromas o hacían chistes que solamente ellos entendían.

Incluso se dijo que la actriz lo llama solamente 'B' y que le ha dicho a varias de sus amigas que él ha sido un gran apoyo durante todo el proceso de filmación y los consejos sobre la gran industria cinematográfica a la cual ha pertenecido por más de 2 décadas, señalándolo como un ícono.

No obstante la revista, Gossip Corp, señala que simplemente son rumores y que no existe nada entre ellos que no sea una gran amistad. Cabe mencionar que ante esto ninguno de los dos ha dado declaración alguna, aunque él si ha respondido a la incógnita acerca de su retiro del mundo de la actuación.

Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos".