Brad Pitt revela detalles impactantes del rodaje de 'Entrevista con el vampiro'

Estados Unidos.- El actor de Hollywood, Brad Pitt, contó por primera vez en una entrevista que estuvo apunto de abandonar la película que lo convirtió en una estrella mundial.

Pitt reveló que aceptó el papel de 'Louis de Pointe du Lac' en Entrevista con el vampiro, estrenada el 11 de noviembre de 1994 junto a Tom Cruise, sin embargo, no la pasó nada bien.

Mientras estuvieron rodando en los Estudios Pinewood, Pitt lo describió como "un caldero, un mausoleo sin ventanas que no ha sido rehabilitado en décadas".

Lo confieso, un día me rompí y llamé al productor David Geffen, le dije que no puedí más, le pregunté cuánto me costaría abandonar, y él respondió, con mucha calma, '40 millones de dólares'", dijo el actor.