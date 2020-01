Brad Pitt revela el peculiar apodo con el que llama a Leonardo Di Caprio

Estados Unidos.- Durante la noche del 19 de enero, los reflectores estuvieron encima de la ceremonia de los SAG Awards (Screen Actors Guild), muchas celebridades de Hollywood pudieron ser vistas y otras más acompañadas de sus parejas.

No obstante, uno de los que más tuvo las cámaras cerca fue Brad Pitt, quien desde las filmaciones de Once Upon In Time In Hollywodd, se hizo muy amigo del mundialmente conocido protagonista de Titanic, Leonardo Di Caprio.

Hablando de la cinta que fue dirigida por James Cameron, durante la entrega de premios de los Golden Globes, Pitt fue el ganador de uno de ellos, y agradeció a su ahora amigo Di Caprio, inclusive bromeó con él sobre la película del barco.

No obstante, esta amistad ha avanzado un paso más allá en la confianza, pues ambos se han puesto apodos de cariño, según reveló la expareja de Jennifer Aniston, a Leonardo le dice LDC (las siglas de su nombre), mientras que por su parte, el protagonista de Titanic, llama a Pitt como 'Amante'.