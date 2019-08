Brad Pitt, sencillo y carísmático: Así se muestra con sus fans mexicanos

Ciudad de México.- Brad Pitt llegó a México con el objetivo de promocionar la cinta Había una vez en Hollywood, no obstante, lo que más sorprendió fue la gran disposición y cariño que mostró el actor con sus seguidores del país azteca.

La estrella estadounidense se tomó innumerables selfies con sus seguidores, incluso a algunos les enseñó a tomarlas desde el mejor ángulo, y hasta recogió algunos celulares que caían al suelo tras el intento de sus fans por dárselo en la mano.

Luego de convivir con ellos de forma muy cercana por largo rato, mismo que para otros artistas de su talla pudiera parecer asfixiante, Pitt únicamente tuvo palabras de agradecimiento para ellos.

Amo a los mexicanos, siempre me han comprobado su cariño viendo mis películas. Me hace feliz ver que se sienten felices conmigo, les agradezco el cariño y lo menos que puedo hacer es darles a mis fans tiempo de calidad”, dijo el ex de Angelina Jolie y Jennifer Aniston.