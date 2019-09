¿Brad Pitt tiene nueva novia? El actor estaría saliendo con diseñadora de joyas

Estados Unidos.- Según revela el medio UsWeekly, el actor Brad Pitt estaría saliendo en secreto desde hace 3 meses con la diseñadora de joyas y gurú espiritual, Sat Hari Khalsa.

Según los informes, la estrella de Once Upon A Time In Hollywood se hizo amiga de Sat hace un año en el Silverlake Conservatory of Music Gala.

Supuestamente comenzaron a verse el año pasado cuando posaron juntos para un anuncio de Breitling, aunque otros afirman que solo son amigos.

Cabe resaltar que durante el estreno de la película Ad Astra en Los Ángeles el 19 de septiembre, ambos fueros fotografiados saliendo casi al mismo tiempo. Ella vestía de color beige, blanco y verde mientras él se pegaba a un traje negro.

