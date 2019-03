Brad Pitt y Angelina Jolie solicitan con tribunales de EU la separación legal

California, EU.- Tal parece que Brad Pitt y Angelina Jolie ya no desean seguir casados ya que han solicitado a los tribunales de Estados Unidos que los separen legalmente.

Según el sitio The Blast, la pareja, que se separó en 2016, está "negociando un juicio bifurcado" de su condición de pareja casada. Básicamente, ambos se considerarán divorciados y solteros, pero aún tendrán que negociar la separación de bienes y la custodia legal de sus seis hijos.

Ambos quieren seguir adelante con sus vidas y ya no quieren estar casados, la prisa por una separación no se debe a que ninguna de las personas tenga una relación significativa, sino que se debe a algo más emocional", según cita el medio The Blast.