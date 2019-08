Brad Pitt y Quentin Tarantino visitarán México para presentar película este día

Ciudad de México.- La novena y penúltima película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, es el acontecimiento cinematográfico que ha dado paso a que el afamado director y Brad Pitt, uno de los protagonistas del filme, programen una visita a México para hablar sobre la historia que trae a la memoria la gloriosa época del cine clásico de Hollywood.

De acuerdo con diversos portales especializados, Sony Pictures confirmó que el actor y el cineasta estarán en la Ciudad de México el próximo 12 de agosto para presentar el proyecto cinematográfico.

Trascendió que la alfombra roja y la premier de Once Upon a Time in Hollywood tomará lugar en Plaza Toreo. No han surgido mayores detalles de la esperada visita.

Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Austin Butler y Dakota Fanning son otras de las figuras de la actuación que conforman el cast del filme, el cual atrapa el interés de los cinéfilos que conocen los planes de retiro de Quentin Tarantino.

Según se reporta, el director ha expuesto en anteriores ocasiones que solo desarrollará 10 películas antes de dejar atrás las cámaras y los sets.

Once Upon a Time in Hollywood tendrá su estreno en cines mexicanos el próximo 23 de agosto.

El filme presenta ante la audiencia la lucha del actor 'Rick Dalton' (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción 'Cliff Booth' por alcanzar la fama y el éxito en el corazón de la industria cinematográfica, en una época donde la figura de la actriz Sharon Tate (Margot Robbie), quien fue brutalmente asesinada por seguidores de Charles Manson, acaparaba los titulares.