Brad Pitt y su fuerte revelación después de haber grabado la película 'Troya'

Estados Unidos.- Brad Pitt realizó una fuerte revelación sobre su actuación en la película Troya de 2004, donde compartió créditos con Eric Banna, Orlando Bloom, Peter O'Toole, Sean Bean, Brian Cox, Rose Byrne y Diane Kruger.

El actor confesó que estuvo en este proyector por que se retiró de otra película, donde asegura que tuvo que hacer algo por el estudio, así que lo pusieron en Troya.

No fue doloroso, pero me di cuenta de que la forma en que se contaba la película no era como quería que fuera. Cometí mis propios errores en ello", dijo Pitt.