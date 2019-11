'Brian O'conner' de Paul Walker regresa a 'Rápidos y Furiosos' en su noveno filme

Estados Unidos.- Recientemente se confirmó que el icónico personaje de Rápidos y Furiosos, 'Brian O'conner', quien fue interpretado por Paul Walker en 7 películas, regresara para la novena entrega del filme con el mismo actor que le ha dado vida desde el inicio, ¿pero como lo harán?

Recordemos que el actor que personificaba a 'Brian' (Paul), esposo de la hermana de 'Toretto' (Vin Diesel), faleció hace seis años en un trágico accidente de auto, por lo que esto a dejado un incognita de como es que regresara el personaje a la famosa saga.

Según informes esto se lograra gracias al programa WETA Digital, mismo que fue contratado para terminar la séptima entrega ya que la muerte de Walker sucedió antes de culminar la película, el cual lograra sobre poner el rostro de Paul en el doble de cuerpo que se encuentran buscando actualmente según We Got This Covered.

Cabe mencionar que aún no se ha dicho si solo tendrá una breve aparición siendo un personaje secundario y fugaz o si tendrá un papel protagonico como anteriormente lo había tenido.