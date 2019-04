Britney Spears, en hospital psiquiátrico tras angustia por salud de su padre

Estados Unidos.- Britney Spears habría ingresado por su propio pie a un hospital de salud mental hace una semana, esto tras sufrir gran angustia debido al difícil episodio de salud por el que atraviesa su padre, Jamie Spears, desde hace meses, reporta TMZ.

Según fuentes que hablaron para el medio, la cantante fue admitida en el hospital psiquiátrico y permanecerá en él por 30 días.

De acuerdo con TMZ, Jamie Spears no estaría presentando mejoría tras detectársele hace tiempo un problema en el colon y ya habría sido sometido a dos cirugías por su condición seria. Se describe que tras la segunda intervención quirúrgica el papá de Britney ha presentado complicaciones.

Como se ha de recordar, en el pasado mes de noviembre la intérprete de Hit me baby one more time anunció que postergaba su residencia en Las Vegas Britney Domination, ya que buscaba enfocarse de lleno a su familia en estos difíciles momentos.

Hace un par de meses mi padre fue hospitalizado y casi muere. Estamos muy agradecidos de que salió de eso vivo, pero aún tiene un largo camino frente a él. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi completa atención y energía en mi familia en estos momentos”, escribió entonces la artista.

Por su parte, hace algunas horas Britney compartió una imagen de una frase que reza: “enamórate de cuidar de ti mismo, mente, cuerpo, espíritu”, publicación a la que además agregó “todos necesitamos tomar un momento para tener un pequeño ‘tiempo para mí’”.