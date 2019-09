Britney Spears olvida sus problemas en un jacuzzi con un bikini de infarto

California, Estados Unidos.- En días recientes, el nombre de Britney Spears ha circulado en diversos medios de comunicación alrededor del mundo, y es que la cantante aparentemente enfrenta un nuevo colapso emocional, además las cosas parecen empeorar para ella.

Su padre, quien además es su tutor, fue acusado por el exmarido de la cantante de abusar de uno de sus hijos, además, el médico que prescribe el tratamiento que utiliza para sus problemas emocionales, falleció hace unos días.

No obstante, la intérprete de 'Ups i did it again' parece estar retomando el camino, y se mostró relajada a la orilla de un jacuzzi, donde además dejó ver su delineada figura, digna de sus mejores años.