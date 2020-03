Britney Spears podría deshacerse de tatuaje en honor a uno de sus ex

California, EU.- La cantante Britney Spears publicó en una historia de su cuenta oficial de Instagram, que posiblemente removería su tatuaje de dados rosa.



Comentó referencias sobre los dados expresando que quizá se quitaría el diseño presuntamente porque le recordaría a su exesposo, Kevin Federline.

Albert Einstein dijo una vez 'Dios no juega a los dados con el universo'... así que tal vez no debería haber conseguido el dado rosa en mi brazo izquierdo. Ni siquiera me gusta la tinta... supongo que debería eliminarlo" argumentó en su historia de Instagram.