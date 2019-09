Britney Spears se queda sola: Muere médico que prescribe su tratamiento

Los Ángeles, EU.- La cantante estadounidense Britney Spears volvió a entrar en una tormenta de emociones, pues al hecho de que su padre Jamie tendrá que dejar de ser su tutor, por las acusaciones de abuso que recaen sobre él, se sumó la muerte del médico que prescribe el medicamento que controla sus problemas psiquiátricos.

Todos conocemos la historia de Britney, en 2008, tras su divorcio con Kevin Federline, la intérprete de ‘Ups i did it again’ sufrió un colapso emocional muy sonado. Tras esta situación, su padre tuvo que tomar el papel de tutor, pues la cantante no podía cuidar de sí misma.

Desde entonces su padre se ha hecho cargo, pero su más reciente ingreso a una clínica psiquiátrica pusieron en duda el trabajo de Jamie como cuidador de la cantante, de quien se señala que los medicamentos que recibe ya no le surten efecto.

A todo esto se suma la muerte de Timothy Benson, el médico que prescribe el medicamento de la cantante.

El deceso llegó justo cuando el juez que lleva el caso de Britney estaba por recibir un reporte de un evaluador de la corte, quien pasó tres meses analizando si el tratamiento médico y otros cuidados hacia la estrella eran los adecuados.