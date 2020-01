Broma de Robert Downey Jr. sobre Taylor Swift crea polémica en Twitter

Estados Unidos.- Recientemente el famoso actor, Robert Downey Jr., realizó una broma en la que incluyó a la querida cantante Taylor Swift, misma que ha generado una gran polémica entre los usuarios de Twitter que lo han tachado de "machista", aunque otros aseguran que solo seguía un guión.

Robert se presentó hace unos días en The Ellen Show donde presentó un monólogo basado en datos curiosos de animales, manera para promocionar Dolittle su nueva película, en la cual comparó a algunos con famosos, así como es el caso de Taylor a quien comparó con una araña come machos.

La araña literalmente se come a su ex. Esto también ha sido visto en otras especies, como las Taylors Swifts, pero no, ella no es cruel, ella solo escribe una canción sobre ti, ella es una especia muy dulce", bromeó el actor.