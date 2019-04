Bronco podría enfrentar una crisis por maltrato de uno sus miembros

Ciudad de México.- Bronco podría enfrentar una fuerte crisis, luego de que Ramiro Delgado, integrante de la agrupación, denuniciara malos manejos, maltratos y traiciones por parte del líder de la agrupación, Lupe Esparza.

Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado, la gota que derramó el vaso fue la última fecha que tocamos el día primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud, yo creo que no es correcto, inclusive me dijo: ‘pasa para que te den tu parte y se acabó’”, reveló Delgado en entrevista para el programa Hoy.