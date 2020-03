¿Brujería? Danna Paola admite que la pasa mal tras escándalo con Carlos Rivera

Ciudad de México.- Fuertes rumores sobre un posible infidelidad a Cynthia Rodríguez por parte de Carlos Rivera con la cantante mexicana Danna Paola han hecho que la exacadémica contestara un mensaje.

Ahora, Danna Paola compartió en sus redes sociales que no la ha pasado muy bien confesando que tuvo un terrible accidente y que cuando pensó que el día iba a ir mejor porque ayer no terminó como ella quería, el destino le tenía algo preparado para comenzar mal.

Siempre hay alguien que la está pasando peor que tú, puedo sonar muy dramática pero desde ayer en la noche estoy, este mercurio retrógrado no me esta funcionando, llegué tarde a mi casa, salió una tarántula, espanté y murió con cloro.

La intérprete de Sodio contó que pensó que su mañana sería diferente, como dicen, un nuevo día pero no fue así porque sufrió un accidente: “Me levanto en la mañana y me pregunto ¿qué puede salir mal? Pues me caía, traía las botas puestas, el piso resbaloso, la niña se pone cremita y me acabo de abrir la pierna”.

Fue en redes sociales que le comenzaron a decir que eso podría ser a causa del rumor que la une a Carlos Rivera con quien tendría una relación y le sería infiel a Cynthia Rodríguez, algunos más opinaron que solo eran amigos y otros que la causa de su mal podría ser "brujería". Todo esto por un comentario que le dejó el cantante a la cantante de Mala Fama.