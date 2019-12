Brujo contratado por Geraldine muestra la prueba del 'trabajito' a Irina Baeva

Ciudad de México.- Luego de que surgiera el rumor de que Geraldine Bazán contrató un brujo para que le hiciera un ‘trabajito’ a Irina Baeva, el mismo clarividente dio su versión de los hechos, y hasta llevó a la producción de una conocida revista al panteón donde enterró la maldición.

Recordemos que una persona cercana a la actriz Sherlyn filtró unos audios e imágenes de brujería que su íntima amiga Geraldine le pidió a Jorge para hacerle daño a Irina Baeva.

El brujo aseguró que conoce a Bazán y le hizo algunos encargos. Reveló que la actriz le dijo que le seguía doliendo que Gabriel la hubiera cambiado por Irina, que aún lo amaba locamente y que quería recuperarlo a como diera lugar.

La verdad me dio pena, porque aunque le dije que él no era un hombre fiel, ella estaba empeñada en recuperarlo, así que le hice una limpia. Es una persona con mucho talento, pero está atorada, no puede ser feliz ahorita con ningún hombre”.