Buckingham informa sobre salud de la Reina Isabel II tras contagio de Carlos

Reino Unido.- Un portavoz del Palacio de Buckingham habló sobre la salud de la Reina Isabel II después de que se informara que el Príncipe Carlos ha resultado positivo por Covid-19, lo que ha causado que se extremen medidas de seguridad con la monarca.

Según el informante, la soberana del Reino Unido no ha presentado ningún síntoma del coronavirus, pero hay pacientes que resultaron estar infectados a pesar de no tener tos, fiebre u otro detonante que lo hicieran dudar si tenía o no el virus.

La monarca goza de buena salud, no ha presentado síntomas", expresó el portavoz.

Sin embargo, Buckingham a decidido agrandar la protección de la reina y limitaron a una sola persona la cercanía con Isabel II en las próximas dos semanas.

Cabe mencionar en cuanto al aislamiento aún no se sabe cuanto tiempo podría durar, ya que no quieren que salga hasta que la crisis este totalmente controlada.