"Buena para el tubo": Galilea Montijo es 'destrozada' por sensual pole dance

Ciudad de México.- La guapa conductora, Galilea Montijo, durante la dinámica 'Ponte Fit' que dirigió este jueves la cantante, María León, realizó un sensual pole dance, por el cual fue 'destrozada' en duras críticas ya que los espectadores aseguran que solo fingió no saber bailar bien.

León mostró diferentes pasos de baile para hacer en el tubo, siendo Paul Stanley el primero en imitar a la experta en está clase de bailes, seguido por Lambda García y Andrea Escalona, quienes se suponía serían los únicos en intentarlo dado que eran los vestidos de forma adecuada.

En la segunda ronda de alguna manera convencieron a Montijo para intentar un paso, mismo que en su inicio lo hizo con absoluta sensualid que al final fue reemplazada por torpeza ya que al momento de sostenerse con las manos elevando un poco los pies, Galilea no lo hizo provocando las críticas.

Tras el fallido intento la jalisciense aclaró que le salía mejor el segundo paso que realizó Paul, demostrando que no mentía al hacerlo sin esfuerzo llevandose aplausos y vitoreos.

Aunque eso no distrajó a los internautas de su primer baile y la críticaron asegurando que solo fingió no saber para no descubrir lo "teibolera" que es.

La Gali se hizo la que no sabe".

Buena para el tubo".

Cómo que la Gali no le quiso enseñar cómo se hace el tubo tubo".

Nomás fingió no saber".