¿Busca novio? Selena Gomez confiesa que está lista de nuevo para el amor

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, reveló que se encuentra totalmente lista para encontrar nuevamente el amor y tener una relación que "no sea co-dependiente".

La revelación se dio cuando en una entrevista en el programa The Zach Sang Show se le cuestionó acerca de si ya se encontraba dispuesta para volver a tener una relación.

La exchica Disney respondió afirmativamente y señaló que en está ocasión no ocuktará ni tendrá temor de expresar cuales son sus sentimientos ni hará de lado sus deseos por miedo a que la vean como intensa o "dramática".

He estado súper, súper soltera durante dos años. Quiero saber cómo será el próximo amor para mí. Quiero que sea real y no quiero que sea co-dependiente o desordenado o falta de comunicación. Cuando te haces mayor, encuentras personas que son realmente adecuadas para ti, que están en la misma onda que tú ... Me estoy relajando ahora, chicos, sinceramente, eso es muy estresante", confesó Selena.