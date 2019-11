Caeli 'rompe' el silencio: Youtuber intentó drogarla para abusar de ella

Ciudad de México.- La famosa YouTuber, Caeli, volvió a ser tendencia luego de que publicara un video en el que, entre llanto, contaba una experiencia de su reciente viaje a Argentina que la persigue hasta ahora, pues intentaron abusar de ella.

La influencer comentó que se encontraba en el país sudamericana, ya que grababa escenas de una serie en la que participaba, sin embargo, un fin de semana, todo cambió cuando salió con quien ella creía que eran sus amigos.

Todo iba bien hasta que… a mí me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua. Pensé en fijarme si la botellita hacia crack. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto… Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé”, contó.