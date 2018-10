"Caí en eso": Alejandra Ávalos revela que su ex podría vender fotos íntimas de ella

Ciudad de México.- Pese a que prefiere no hablar de la relación que tuvo en el pasado con Eduardo Philippe Monter, la actriz Alejandra Ávalos hizo una fuerte revelación sobre la amenaza que representan las intenciones de su expareja de difundir imágenes íntimas de la artista.

En entrevista con el programa 'Ventaneando', la actriz expuso que logró enterarse de que Eduardo ha intentando vender "información íntima", un golpe para el que dice estar preparada por su inminente posibilidad de suceder.

Nunca me ha gustado hablar de esa persona, ya no lo he hecho. Primero porque hicimos un pacto entre él y yo, de no estar hablando de la relación en público. Pero él estuvo a punto de romper ese pacto, él estuvo a punto de vender información íntima y a mí me lo dijo un periodista amigo. Y la verdad yo nunca lo volví a ver, ni me interesó reclamarle, pero sí, efectivamente lo sé, sí sé de sus intenciones", expuso Alejandra.