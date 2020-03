¡Cambiazo! Así de radiante luce Ariadne Díaz con su nuevo color de cabello 

Ciudad de México.- La actriz Ariadne Díaz dio de qué hablar en su cuenta de Instagram luego de que publicara varias fotografías de su cambio de look en las que luce su nuevo tono de cabello.

En las imágenes se ve a la famosa de 33 años durante el proceso de entintado en una peluquería. Al final muestra con mucho orgullo los resultados: una bella cabellera dorada.

Cerrando ciclos... no, mentiras, nomás quería andar más rubia. Me da curiosidad si el cambio de look dirán es porque me retiro, porque estoy en proyecto, porque me caso, me separo o me embarazo", escribió tapatía.

Ariadne Díaz mantiene una larga ausencia en la pantalla chica, lo que ha despertado la incertidumbre entre todos sus fanáticos, quienes desean saber si regresará pronto. Por ahora, la estrella se encuentra enfocada en su familia y en nuevos proyectos.