Cameron Boyce: el joven actor de Disney que la fama de Hollywood 'asfixió'

Ciudad de México.- El actor Cameron Boyce, de 20 años, murió el sábado pasado y ha conmocionado a sus seguidores, que han visto cómo desapareció de forma inesperada uno de los intérpretes más conocidos por los jóvenes del momento.

El joven falleció mientras dormía a causa de una enfermedad que padecía desde hacía tiempo, y de la que aún no han trascendido detalles.

El año pasado, en una entrevista para el medio i-D, en el número The Superstar, confesó:

Cuando eres apasionado por algo es difícil pensar en hacer algo más".

Cameron comenzó su carrera como modelo a los siete años de edad, apareciendo en Disney Store, y posteriormente en anuncios para revistas.

Sin embargo fue subiendo rápidamente en su carrera. En 2007, inició su carrera como actor a la edad de ocho años. Al año siguiente, hizo su debut en el vídeo musical de la banda Panic! at the Disco: That Green Gentleman.

En julio de 2008, Boyce hizo su debut en televisión. En agosto de 2008 hizo se setrenó en el cine con un papel co-protagonista en la película de terror Mirrors.

Sin embargo a Cameron no le resultaba fácil enfrentar el lado oscuro de la fama, el estar constantemente bajo la mirada del público.

En junio de 2010, Boyce co-protagonizó como Keith Feder, junto a Adam Sandler, la comedia Grown Ups, y apareció más tarde ese mismo año haciendo gala de su destreza en el baile en la serie web The Legion of Extraordinary Dancers.

En 2013 Cameron coprotagonizó por segunda vez a Keith Feder en Grown Ups 2. Más tarde, en 2015, es llamado para interpretar a 'Carlos de Vil', hijo de 'Cruella de Vil', en la película de Disney Descendants y en el 2017 interpreta nuevamente este papel en la película Descendants 2.

En ese momento, el también modelo confesó:

Durante casi un año de mi vida si no tenía que salir de casa no lo hacía. Fue una mala manera de lidiar con la fama, pero es un sentimiento aterrador saber que todos te están viendo todo el tiempo".