Camila Cabello confirma show en los Grammy 2020: "No puedo esperar"

Estados Unidos.- A través de su cuenta de Instagram la famosa cantante, Camila Cabello, confirmó que sí participará en los premios Grammy 2020 el próximo domingo 26 de enero, algo que dejó fascinados a sus millones de seguidores.

Los Grammy Awards son uno de los premios a la música más populares, es por ello que el público suele estar atento a sus presentaciones y a sus nominados y Camila además de ser una de la nominadas por Señorita, también subirá al escenario para presentar show.

Hasta el momento solo reveló que actuará en el escenario, pero no dio ningún indició de lo que se puede esperar de ella, aunque se cree que presentará un par de los nuevos temas que lanzó con 'Romance', como My Oh My, la cual ha tenido un gran éxito.

La publicación cuenta con 885 mil 319 'likes' y miles de comentarios como:

No puede ser, sí".

Camila amo tu música".

No puedo esperar a verte".

Otra razón para verlos".