Camila Cabello encanta a fans con su estilo a lo 'Mulan': "Siempre perfecta"

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Camila Cabello, al posar con todo y katana en mano, muy al estilo de 'Mulan', ha conseguido dejar encantados a sus millones de seguidores en Instagram que le expresaron su gran admiración.

Camila compartió dos fotos de ella en el ajustado traje rojo, con tremendo escote, que usó para el final del video My Oh My, en el que demuestra que con convicción las mujeres pueden conseguir lo que sea, como ser la heroína de su propia película.

Dicho 'look' parece haber sido inspirado en la heroína china, 'Mulan', quien fue el primer personaje de Disney en ser una guerrera que no necesita de un hombre, aunque sí encuentra el amor de su vida, hecho que la cantante quería expresar en su video.

En tan solo tres horas, la publicación de Cabello ha alcanzado los 640 mil 201 'likes' y miles de comentarios como:

Siempre te ves perfecta".

Eres una reina".

Me encantó My Oh My".