Camila Cabello 'enloquece' al romper retrato en casa de Frank Sinatra

Estados Unidos.- La famosa actriz y cantante, Camila Cabello, durante su estancia en la casa del fallecido cantante, Frank Sinatra, de un momento a otro enloqueció por completo y destrozó un retarato dentro del gran salón de la residencia para su reciente videoclip del tema My Oh My.

Hace casi dos semas la intérprete de Shameless lanzó el video oficial de My Oh My, el cual impató dado que se esperaba un clásico enamoramiento de la chica bueno del chico malo, pero en su lugar llevó a la era del cine mudo en blanco y negro y mostró el empoderamiento de la mujer.

Cabello recientemente reveló que una de las locasiones fue la casa del fallecido cantautor Sinatra, en donde bailó al estilo de los 40's y 50's, época en la que su fama se consolidó, danza que fue interrumpida abruptamente por ella al ver un gran póster la película en la que es nuevamente la víctima.

Esto la hizo enloquecer por completo y la llevó a tomar una de las katanas del estante y comenzar a destrozarlo sin vergüenza alguna.

Cabello de igual manera compartió diferentes partes de la inmensa mansión que sigue perteneciendo a la familia del músico y que de vez en cuando es rentada para fiestas de celebridades o grabaciones en filmes o videos musicales como este.