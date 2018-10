¿Camila Cabello está embarazada? La cantante responde a los rumores

Estados Unidos.- En medio de las emociones por la conclusión de su gira 'Never be the same', la intérprete Camila Cabello ha tenido que lidiar con una especulación que sus mismos fans han creado.

La cantante de origen latino compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece tocando su estómago, lo cual, aunado a la descripción de la publicación, ha llevado a los seguidores de la cantante a pensar que Camila está embarazada.

Tú eres aún lo único que hice bien", escribió la cantante al pie de la imagen.

Tal mensaje y la postura de la cantante han desencadenado la duda de si espera un bebé, lo cual no han tardado en expresar sus seguidores de redes sociales, quienes piensan que Camila escribió tales palabras para anunciar la dulce espera.

Lejos de permitir que la especulación crezca cada vez más, Camila Cabello puso un alto a los comentarios acerca de su posible embarazo y ha desmentido tales creencias.

Chicos, no se pongan locos. He andado de tour por América comiendo deliciosa comida, déjenme a mí y a mi pancita en paz", expuso la cantante en la sección de comentarios de la publicación.

Asimismo, algunos usuarios de redes sociales salieron en defensa de Camila, al argumentar que no habían fundamentos para que surgieran rumores de embarazo.