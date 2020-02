Camila Cabello inspira Instagram con emotivo mensaje a sus fans: "Gracias"

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Camila Cabello, ha compartido un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, algo que los fans han tomado como un hecho inspirador y le han agradecido las palabras a la cubano-mexicana.

El mensaje de Cabello es de algún famoso que asegura podría ser Jim Carrey, el cual habla sobre la amabilidad y la bondad, dos cosas que el dinero no puede dar o comprar.

El mejor legado para dejar atrás para todos nosotros ... amabilidad, me encanta este pensamiento, creo que Jim Carrey lo dijo, pero no estoy seguro, alguien dijo: "Creo que todos deberían hacerse ricos y enfrentar y obtener todo lo que quieren, lo que alguna vez soñaste ... para que vean que no es la respuesta. -Nada es mejor que dar o recibir amabilidad, bondad y humanidad a otro, seamos la razón por la que alguien cree en la bondad de la humanidad hoy". Los amo", escribió Camila.