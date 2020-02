Camila Cabello ofendería a cantante por comentarios racistas: "Éramos amigas"

Estados Unidos.- Normani Kordei, una de las guapas cantantes que conformaban el grupo Fifth Harmony, declaró a la revista Rolling Stone que se sintió muy dolida, molesta y ofendida al leer los tuits racistas de su excompañera de banda, Camila Cabello, por los cuales se disculpó varios días después.

A finales del 2019 varios usuarios hicieron resurgir varios tuits en los que Camila se expresaba con comentarios racistas y xenofóbicos, algo a lo que Normani se dijo muy ofendida en sus recientes declaraciones a la revista, aclarando que lo hizo hasta ahora y a través del medio para evitar malso entendidos.

Quiero ser muy clara sobre lo que voy a decir sobre este tema incómodo y pensé que sería mejor escribir mis pensamientos para evitar ser malinterpretado, como lo he hecho en el pasado. Me costó hablar de esto porque no quería que fuera parte de mi narrativa, pero soy una mujer negra, que forma parte de toda una generación que tiene una historia similar", explicó.