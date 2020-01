Camila Cabello podría llegar a Tribunales tras ser acusada de plagio

Estados Unidos.- La famosa cantante, Camila Cabello, hace un par de semanas lanzó su nuevo disco, 'Romance', el cual tuvo una alta aceptación entre sus millones de fans, aunque hubo unos cuantos que aseguraron que su tema My Oh My es un plagio de Llaman a la Puerta del rupo de reggae peruano Tierra Sur.

Tras estas ausaciones en su contra, la cantante no ha hecho ningún tipo de declaraciones, aunque el vocalista de la agrupación si lo hizo señalando que no se adelantaran a sacar conclusiones y por lo que dijo parece que él no cree que la intérprete de Mi Persona Favorita se haya plagiado su tema.

Pienso que es muy pronto para especular sobre el tema y no suelo utilizar términos duros, la industria de la música internacional, sobre todo el mundo de hip hop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales", dijo el vocalista del grupo.

Sin embargo, si Tierra Sur decide interponer una demanda, Camila entraría en investigación por expertos y se compararían letras, ritmo y estilo de ambas canciones.

En caso de que los expertos lo consideren culpable y se dictamine una sentencia, la artista de 22 años podría verse en severos problemas legales.

A continuación les dejámos Llaman a la Puerta de Tierra Sur y My Oh My de Camila Cabello: