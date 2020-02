Camila Cabello regresa a la era del cine mudo con videoclip de 'My Oh My'

Estados Unidos.- La cantante y actriz, Camila Cabello, prometió que el video musical de My Oh My sería increíble y no decepcionó, pues según fans es "épico" y "único" gracias a que retomó la era del cine mudo en blanco y negro.

Este miércoles 12 de febrero Cabello lanzó el video de My Oh My y en tan solo un par de horas se ha convertido en la sensación de sus millones de fans, debido al giro y temática que este contiene.

En la producción se puede apreciar el movimiento de empoderamiento a la mujer, pues se mostraba muy frustrada ante la situación que por ser una chica no le daban el papel de heroína, hasta que otro productor vio su talento y decidió convertirla en una poderosa mujer en vez de una damicela en problemas, tras lo que el tema de blanco y gris desaparecio regresando a color.

Aunque cabe mencionar que contrarresto un poco su mensaje al ser ayudada por el dinero y el estar al lado del hombre correcto, quien eofreció el soborno.

Sin embargo, sus miles de fans han aplaudido el trabajo de la artista y aseguran que es una de sus mejores producciones audivisuales, junto con Señorita y Havana.

Estos fueron algunos de los comentarios hacia el video de la creadora de Liar.

Todos esperando una historia en la que la joven se enamore del chico malo y ganamos un súper video musical que empodera a las mujeres. Sorprendente Camila, ¡felicidades!".

Los videos musicales de Camila son tan increíbles que nunca me canso de ellos. Me encanta verlos miles de veces tanto como sea posible todos los días de mi vida. Camila es una reina".

¡La mujer no siempre tiene que ser débil en el cine, también puede ser la heroína! (y en la vida real también) ~mensaje de camila cabello en mi oh my~".