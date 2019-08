Camila Cabello responde a los 'Body Shamers' por críticas hacia su físico

Estados Unidos.- Camila Cabello, la cantante y exintegrante de Fifth Harmony, a través de sus redes sociales mando una repuesta a los llamados 'Body Shamers', quienes recientemente hicieron comentarios negativos e insultantes hacia su físico.

Según Camila, se dirigía a las redes sociales para publicar una foto, como motivo de celebración, pues su éxito, Havana, cumplía dos años, por lo que de casualidad notó un titular con los negativos comentarios y decidió en ese momento mandar un mensaje hacia aquellos que tratan de hacerla sentir mal con ella misma.

No he estado del todo en las redes sociales con la intención de evitar cosas que hieran mis sentimientos, pero mis ojos accidentalmente vieron un titular con gente criticando mi físico, al principio me sentí insegura, pero luego me di cuenta que de por supuesto que hay fotos malas, y ángeles malvados”, comenzó Camila.