Camila Cabello revela la reacción de su papá al presentarle a su primer novio

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Camila Cabello, reveló cual fue la reacción que tuvo su papá, Alejandro Cabello, cuando le presentó por primera vez a su novio formal en 2018, el escritor Matthew Hussey, con quien salió durante un año antes de que volviera a colaborar con Shawn Mendes.

Durante una entrevista con Zane Lowe, la artista habló del tema que escribió para su padre, First Man que le cantó durante los Grammy 2020, la cual confesó se trataba de la vez en que ella le presentó a su primer novio formal, algo que la cayó como agua helada.

Camila explicó que anterior a Hussey, Alejandro no había conocido a ningún chico como pareja de ella o pretendiente, por lo que se volvió en un tema algo sensible para él que no podía creer que su pequeña ya estaba creciendo.

La canción es básicamente cuando estaba en mi primera relación seria, nunca antes había traído a un niño a casa. Mi padre no me había visto salir o lo que sea porque estuve soltera realmente durante mucho tiempo y creo que cuando estaba en mi primera relación, él era muy sensible al respecto", expresó Camila.

La intérprete de My Oh My relató que el señor Cabello se volvió bastante protector hacia ella, pues era el primer chico que llevaba a casa y presentaba ya que ella nunca antes había tenido un novio formal, por lo que no fue fácil de procesar a pesar de que ella ya tenía 21 años.

Él estaba como, 'Whoa, wow. Mi pequeña, mi pequeña está creciendo'. Y creo que es la primera vez que realmente siente eso. Y entonces él se sintió realmente protector sobre mí y creo que eso es lo más dulce. Creo que cuando tenga 90 años y si algún día escucho mis canciones, creo que cada vez será más importante para mí a medida que pase el tiempo", explicó la cantante.