Camila Cabello revelaría que pronto habrá nueva colaboración con Shawn

Estados Unidos.- La cantante, Camila Cabello, ha aumentado las esperanzas de sus fans que desean ver nuevamente colaborando con Shawn Mendes, esto pues en una entrevista habría revelado que muy pronto sucedería.

A Camila durante una entrevista se le cuestionó si dentro de su nuevo álbum 'Romance', el cual saldrá el 6 de diciembre, Shawn aparecerá cantando junto a ellas una de las canciones que aún se desconocen, a lo que respondió simplemente:

Colaboramos en la vida, así que ya veremos en la música".

Pese a que no ha sido una respuesta clara acerca de su álbum, al menos es una clara señal de que la pareja sí volverá a tener un nuevo tema en conjunto, con el cual serían tres, pues ellos ya colaboraron en su gran éxito de este año, Señorita, y en 2015 con I Know What You Did Last Summer.