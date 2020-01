Camila Cabello y Shawn, 'ebrios' bailan y cantan al ritmo de One Direction

Los Ángeles, California.- Los famosos cantantes, Camila Cabello y Shawn Mendes fueron captados en el after party de los Grammy 2020 bailando y cantando al ritmo de Steal My Girl de la separada banda, One Directon, junto a Niall Horan, uno de sus integrantes, en un supuesto estado de ebriedad.

A través de redes socisles ha circulado un video en el que se puede ver a la pareja conformado por Camila y Shawn bailando y cantando a gritos en un aparente estado de ebriedad al lado de Lewis Capaldi, quien sostiene una bebida en su mano, y Niall.

Esto sucedió en el after party que se realiza después de que se terminó la ceremonia de entrega de los premios Grammy, en los cuales los interpretes de Señorita fueron nominados a mejor dueto por su sencillo.

Niall cantando com Lewis Capaldi, Camila Cabello e Shawn Mendes ontem na After Party do Grammy!

(27 de Janeiro)



(27 de Janeiro) pic.twitter.com/viMgE9FtTI — Niall Horan Brasil Mídia (@NiallHBrMidia) January 27, 2020

Los cuatros se ven sumamente sonrientes mientras se mueven al estilo de Steal My Girl, incluso en varias ocasiones se puede ver como en varias ocasiones Camila se acerca a su novio con intensiones de besarlo, pero al final no sucede y se separa para continuar con la diversión.

No se puede asegurar que estuvieran bebiendo o ya borrachos, pero todo parece indicar que no se encontraban con varias copas de más.

Video de Shawn y Camila Cabello cantando "Steal my girl" de One Direction anoche en el after party de los premios #Grammy en Los Ángeles, California.