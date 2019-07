Camila Cabello y el estilo rubio en clip de 'Find U Again' que conquista a fans

Ciudad de México.- La joven cantante Camila Cabello ha ‘puesto de cabeza’ las redes sociales al aparecer con una cabellera alborotada y rubia en el nuevo video de Find U Again, tema del reconocido músico Mark Ronson en el que ella colabora.

Camila ya había dado un adelanto a sus fans de cómo luciría en el audiovisual al publicar una fotografía borrosa desde las grabaciones, post en el que además lanzó a sus seguidores la pregunta sobre cuál debía ser el nombre de la chica que interpreta en la historia del videoclip.

De forma reciente, la intérprete de Never be the same ha lucido una larga y oscura cabellera, por lo que el contraste con el estilo rubio en Find U Again ha generado revuelo y reacciones positivas en redes sociales.

En los últimos días, Camila Cabello ha acaparado titulares debido a la publicación de unas fotografías en las que se le ve tomada de la mano del cantante Shawn Mendes, con quien recientemente estrenó el tema Señorita.

A criterio de muchos, las imágenes denotan una situación romántica entre Camila y Shawn, quienes desde hace tiempo han evidenciado que son amigos cercanos y quienes ya han colaborado antes en el ámbito musical.