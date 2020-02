¿Camila Cabello ya no puede manejar la fama?: "Necesito alejarme"

Estados Unidos.- La famosa y querida cantante cubana, Camila Cabello, está apunto de debutar en el cine como 'Cenicienta', sin embargo, hace poco dejó un preocupante mensaje en su Instagram señalando que "necesito alejarme" y pensar pues se siente "abrumada".

Recientemente la creadora de My Oh My se retiró por poco tiempo de las redes sociales y reapareció revelando un nuevo 'look', que ya está grabando La Cenicienta y que pronto lanzará el video de dicha canción, misma que ya cuenta con el lyrics video.

Sin embargo, también tenía un preocupante mensaje que hace pensar que ya no puede con tanta fama, recordemos que a sus 22 años es una de las estrellas mayormente reconocidad a nivel mundial.

¡Hola! Por lo general, cuando tomo estos descansos de las redes sociales, es porque necesito un poco de espacio o tiempo lejos de él, creo que es saludable saber cuándo necesitas tiempo para ti, eso ha sido lo más importante en lo que he trabajado este año hasta ahora ¡escuchar mi intuición y lo que mi mente y mi cuerpo necesitan!", comenzó Camila.

De igual manera explicó que se siente "abruma" y "sobre estimulada", cosa que ya le había pasado antes y que actualmente sabe que debe controlar dándose "un poco de espacio" y "reducir la velocidad", algo que hizo el tiempo que estuvo lejos de sus redes sociales.