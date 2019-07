Camila y Shawn se besan: La historia de la amistad que se volvería romance

Estados Unidos.- En una era de inmediatez en la que las celebridades difícilmente pueden escapar de las lentes curiosas, las ‘pruebas’ de que la amistad de Camila Cabello y Shawn Mendes pudo haber trascendido a un tórrido romance cada vez son más.

A través de redes sociales, circula un video en el que los jóvenes cantantes aparecen en una cafetería de San Francisco disfrutando de estar el uno al lado del otro. Tras charlar y mostrarse muy cercanos, en un determinado momento Shawn y Camila comienzan a besarse sin importarles que puedan ser observados.

La complicidad no acaba ahí, pues luego el canadiense echó para atrás el cabello de la cantante y la abrazó. Fuentes describieron a E! News que, como todo un caballero, Mendes se encargó de pagar la cuenta.

Y con este video se confirma que hay más que una amistad entre Shawn Mendes y Camila Cabello. Hacen linda pareja �� pic.twitter.com/2OrtK5qRez — Revista Central (@Central_mx) 13 de julio de 2019

El video y también algunas imágenes de la que ya sería la pareja favorita del entretenimiento llegan poco después de que los intérpretes de Señorita fueran captados tomados de la mano y en un ‘'ambiente romántico' en West Hollywood.

Para algunos miembros de la masiva comunidad de fans que le sigue la pista a Camila y Shawn desde hace tiempo, el nuevo material que se difunde en redes es la prueba irrefutable de que los jóvenes han iniciado un romance tras cerca de cinco años de amistad.

¿Historia de amor?

El vínculo que daría paso a una historia de amor surgió en 2014, cuando Mendes y Cabello se conocieron al ser los artistas que abrían los conciertos de Austin Mahone. En ese tiempo, Camila aún formaba parte de Fifth Harmony.

Según describió la propia intérprete de Havana en su reciente entrevista con V Mgazine, ella quería conocer a Shawn y convivir con él, sin embargo, el canadiense pasaba todo el tiempo en el autobús del tour.

En 2015, los intérpretes lanzaron el tema colaborativo I Know What You Did Last Summer, una canción que crearon juntos mientras se frecuentaban en el backstage del tour de Taylor Swift 1989, en el cual Shawn Mendes era el ‘abridor’ y Camila Cabello invitada especial.

En los años posteriores, los artistas no han tenido reparo en dar muestra del cariño que se guardan, principalmente a través de redes sociales. En abril de 2018, Shawn Mendes expuso en entrevista con Zane Lowe que Camila era “su persona favorita en el mundo”.

Finalmente, este año lanzaron Señorita, un llamativo sencillo en cuyo video retratan un amor que podría crecer, tal como ¿sería en la realidad?